Минздрав решил запретить продажу рецептурных лекарств без электронных рецептов

Министерство здравоохранения России прорабатывает механизм продажи в аптеках рецептурных лекарственных препаратов только при наличии электронных рецептов. Об этом рассказала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

По словам Самойловой, которые приводит "Интерфакс", речь идет про "контроль уже через систему мониторинга движения лекарственных препаратов". В случае принятия соответствующих поправок в законодательство будет невозможно приобрести рецептурный лекарственный препарат без электронного рецепта.

В Минздраве отметили, что рассчитывают на скорую реализацию этой инициативы. Обсуждение законопроекта в рабочем порядке с Советом Федерации может состояться в течение следующих нескольких месяцев.

Ранее председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев рассказал, что "продавцы в аптеках становятся рекламными агентами, которые продвигают определенные лекарства". По данным исследования, 70% провизоров предлагали препарат на свое усмотрение, хотя "это никакого отношения к здоровью пациента не имеет".

Между тем повальное увлечение граждан, желающих похудеть, препаратами для лечения метаболических нарушений привело к процветанию фальшивых сайтов по продаже таких лекарств без рецепта. Доверчивые мечтатели о "чудо-таблетке" остаются без денег и без лекарства. Тех, кто всё же ухитряется достать рецептурное средство без рецепта, предупреждают: это крайне опасно для здоровья.