Акиньшина забрала детей у бывшего мужа и теперь воспитывает их с Козловским

В начале мая Оксана Акиньшина родила сына Даниле Козловскому. Теперь на двоих у пары пятеро детей.

Сын Лео стал вторым для Данилы Козловского. От модели Ольги Зуевой у него есть дочь Ода Валентина. А вот у Оксаны Акиньшиной есть один сын Филипп от первого брака и двое детей: сын Константин и дочь Эмма от второго брака.

Интересно, что первенец давно живет с родителями Акиньшиной в Санкт-Петербурге. Несколько лет назад Оксана призналась, что у Филиппа проблемы со здоровьем, ему требуется особый уход. Другие дети до недавнего времени тоже жили не с актрисой. После развода с Арчилом Геловани сын и дочь Акиньшиной остались в Грузии, их воспитанием занималась бабушка, мать Арчила.

Но сейчас все изменилось. Перед рождением четвертого ребенка Оксана Акиньшина вышла замуж за Данилу Козловского. Актриса забрала детей у бывшего мужа и перевезла в большой дом в Подмосковье, который специально в качестве семейного гнездышка купил артист, сообщает Woman.ru.

Интересно, что теперь Козловский больше времени проводит с новорожденным сыном, чем Акиньшина. Актер признался, что скорректировал свой рабочий график, чтобы выполнять отцовские обязанности. При этом артист подчеркнул, что появление младенца не отвлекает, а, напротив, дает дополнительную мотивацию работать лучше.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>