Собянин: При поддержке городского фонда создано 19 промышленных объектов

30 новых промышленных проектов будут реализованы в Москве в этом году. Они дадут городу 5 тысяч рабочих мест, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

В Москве помогают развитию высокотехнологичной инфраструктуры и серийному производству передовой продукции. В прошлом году предприятия города привлекли больше 100 млрд рублей инвестиционных кредитов.

В результате совместной работы с Фондом поддержки промышленности и предпринимательства построено свыше 184 тысяч квадратных метров промплощадей.

Среди реализуемых проектов - запуск производства отечественной компьютерной техники, систем автоматизации, распределительных устройств для электростанций.