В Москве подвели итоги работы площадки "Пространство возможностей"

Более 250 увлекательных мероприятий за год. В Москве подвели итоги работы культурно-просветительской площадки "Пространство возможностей" - одного из масштабных проектов "Движения первых".

В рамках инициативы талантливые школьники и студенты под руководством опытных медиаспециалистов создавали познавательный и полезный контент. В итоге подкасты, видеоролики, блоги, радио- и телепрограммы набрали свыше 40 миллионов просмотров на разных ресурсах.

Как отметили организаторы, площадка в национальном центре "Россия", получившая неформальное название Медиадом Первых, позволила многим ребятам получить востребованные знания, добиться новых успехов и заявить о себе на всю страну.

"Каждый ребенок может прийти попробовать свои таланты и самое главное - получить знание и профессиональные навыки, непосредственно работая на высококлассном оборудовании и понимая, вообще какой должен быть уровень технической подготовки для того, чтобы создавать профессиональный контент, который потом будут смотреть миллионы. Мне кажется, в этом самая главная заслуга этого пространства", - рассказал Сергей Новиков, начальник управления Президента России по общественным проектам.