Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил юных героев

Шестнадцатилетний Матвей Дудка и семнадцатилетний Артём Иванов гуляли по своему посёлку Сосновка - это район Чебоксар. Услышали крики о помощи. Друзья по газовой трубе забрались в квартиру через открытое окно и увидели, как мужчина на кровати избивает пожилую женщину и требует от неё деньги. Не растерялись и не испугались. Тем более, что Матвей занимается единоборствами. Преступника скрутили и дождались приезда полиции.

Друзей наградили почётной грамотой от МВД России. Вручили и ценные подарки. Министр внутренних дел отметил: несмотря на возраст, подтвердили свою личную и гражданскую зрелость. И эти слова относятся ко всем молодым героям, чьи действия помогли спасли жизни и раскрыть преступления.

"Не прошли мимо чужой беды, не побоялись дать отпор правонарушителям, проявили сознательность и принципиальность. Не просто помогли полиции, а доказали, что безопасность – это общее дело. И совершенно не важно, сколько человеку лет и в каком регионе он живет. Главное – в сложный момент не остаться в стороне", - отметил Владимир Колокольцев.

Они достойны того, чтобы рассказать о каждом. Константин Гусев - ему 15. В Перми помог задержать мужчину, который убегал от полицейских. Оказалось, что тот был ранее судим. А в кармане у него нашли мефедрон. Четырнадцатилетняя Дарина Белик из Краснодарского края увлекается велоспортом и увидела, как злоумышленник украл велосипед друга. Бросилась за ним в погоню. Вора задержали.

В Ярославле Даниил Кузьмичёв - ему 15, и Никита Нестеров - он старше на год, заметили, как девушка возле отдела полиции поджигает патрульные автомобили. Один побежал за преступницей, другой позвал на помощь сотрудников полиции. Все вместе задержали поджигательницу. Александр Черкашин - ему всего 9. Михаилу Дедловскому - 11. Они живут в Ханты - Мансийском автономном округе. Нашли сумку, в которой находились 746 тысяч рублей и принесли её в отдел полиции. Там по камерам наблюдения установили владельца, который просто забыл сумку на лавочке возле подъезда.

В Свердловской области Иван Комогоров, и ему 17 лет, ехал в маршрутке и заметил, что пенсионерка по громкой связи общается с телефонными мошенниками. Сначала сам пытался помочь, но женщина не обращала на подростка внимание. Тогда Иван позвонил маме и всё рассказал. Полицейские перехватили жертву мошенников прямо возле банка.

Лёве Легкову всего десять. Он живёт в городе Донецк Ростовской области. Несмотря на юный возраст, вступил в драку с другим школьником, который украл из магазина урну для пожертвований. Отобрал похищенные деньги и вернул их в магазин.

Среди награждённых с благодарностями от МВД ещё Антон Балашов из ЛНР - нашёл тайник с оружием. Евгений Евсеев из Тамбова заступился за мужчину без определённого места жительства, которого избивали трое подростков. Даниил Маслюк из Приморья передал в руки полицейских хулигана, бившего стёкла в автобусе. Семён Дроздов выследил и поймал злоумышленника, которые совершал покупки по потерянной бабушкой банковской карте.

Москвич Роман Ефимов поймал в метро хулигана, разбившего створки турникета. В Орске Макар Смолков и Софья Павленко принесли в отдел полиции найденного на дороге младенца в автолюльке. Некоторые из подростков ещё не решили, кем станут, когда вырастут. Но министр внутренних дел пообещал помочь, если юные герои захотят в будущем служить в полиции.