Истребители и мотоциклисты поприветствовали Путина в Казахстане

Церемония официальной встречи президента России Владимира Путина в Казахстане в четверг, 28 мая, открылась пролетом истребителей — самолеты оставили в небе след в виде российского государственного флага.

Владимир Путин вместе с встречавшим его президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым наблюдал это красочное приветствие возле Дворца независимости в Астане. К месту встречи кортеж высокого гостя в знако особого уважения сопровождали 16 мотоциклистов Службы государственной охраны Казахстана.

После церемонии встречи и обоюдного представления делегаций прозвучали государственные гимны России и Казахстана. Затем во Дворце независимости начались российско-казахстанские переговоры.

Незадолго до начала переговоров министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов рассказал, что Астана и Москва обсуждают возможность строительства транзитного газопровода в КНР на 35 миллиардов кубометров газа. Поскольку Казахстан крайне заинтересован в этом проекте, республика готова "предоставить все условия, все гарантии, плюс еще дополнительное потребление на территории Казахстана", сообщает "Интерфакс".