Пик похолодания наступит в Москве в предстоящие сутки

Синоптики предупредили москвичей о максимальном снижении температуры в московском регионе в ближайшие сутки.

Похолодание усилится, в пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 9 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Дневная температура составит всего 8-11 градусов, что соответствует климатической норме конца сентября.

"Предстоящие сутки станут апогеем похолодания", - отметил Тишковец.

При этом в начале июня в столицу вернется тепло. 30-градусной жары ждать не стоит, но воздух прогреется до плюс 24 градусов.