В МИД России оценили способность НАТО захватить Калининград

Любые попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к тяжелейшим последствиям.

Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Однако вероятность того, что силы НАТО решат заблокировать российский город, практически равны нулю – на Западе понимают все военные риски этой операции.

"Балтийское море превращается в арену конфронтации. Там огромное количество различных операций, военная активность", - сказал Грушко в интервью RT.

Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис сообщил, что НАТО нужно показать, будто силы альянса могут "прорваться" в Калининград. По его словам, у НАТО есть необходимые средства для "уничтожения российских баз в эксклаве".