Евросоюз намеревается потребовать от России ограничений в отношении ее армии в случае начала переговоров по Украине. Об этом заявила в четверг, 28 мая, верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас.

По мнению Каллас, "мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины".

При этом, заявила чиновница, Брюссель собирается потребовать и "вывода российских войск из Молдавии и Грузии", подразумевая под Грузией территории Южной Осетии и Абхазии (цитаты по ТАСС).

Еще в ноябре 2025 года Каллас утверждала, что "если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны ограничить армию России, а также ее военный бюджет". Глава европейской дипломатии требовала уступок от Москвы под предлогом того, что они необходимы при любом варианте мирного урегулирования.

Между тем заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что россияне продолжают активно вступать в ряды ВС России. С января по апрель 2026 года контракт на прохождение службы в российской армии заключили уже 127 тысяч человек, еще 10 тысяч человек пошли служить добровольцами.