Путин: Отношения России и Казахстана находятся на подъеме

Отношения России и Казахстана динамично развиваются и находятся на подъеме. Так Владимир Путин оценил уровень двустороннего взаимодействия в ходе масштабных переговоров, которые проходят в Астане. Сегодня - основной день государственного визита российского президента. Программа крайне насыщенная. Участники обсудят широкий круг тем - от экономики и торговли до культуры и гуманитарной сферы - после чего сосредоточатся на вопросах евразийской интеграции.

Кортеж Владимира Путина приближается к Дворцу независимости в Астане. Над центральным крыльцом развеваются флаги двух стран. Президента России встречает Касым Жомарт Токаев. В зале - почетный караул.

Этот государственный визит Владимира Путина в Казахстан – уже второй за президентский срок. Событие исключительное. О поездке просила принимающая сторона. А сам визит только подчеркивает теплые и добрососедские отношения.

Владимир Путин и Касым Жомар Токаев представляют друг другу делегатов. С российской стороны - 9 министров, глава Центробанка и представители крупного бизнеса. Всего более 30 человек. Потом двусторонняя встреча. Отношения между странами успешно развиваются, заявили главы государств. За общим столом переговоров говорили уже о перспективах сотрудничества во всех ключевых областях.

"Для Казахстана, не буду скрывать, дружественные связи с Россией представляют первостепенную важность. И вы хорошо это понимаете, и мы хорошо это понимаем. Говоря о совместных усилиях, двустороннее сотрудничество продолжает уверенно развиваться во всех сферах. Во всех без исключения сферах и служит, можно сказать, образцовым примером межгосударственных связей", - отметил Токаев.

Двусторонние отношения, говорит Владимир Путин, вышли на новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. И сегодня будут приняты важные решения, которые это союзничество только укрепят.

"Программа нынешнего визита объемная, насыщенная. Мы уже начали работать еще вчера. И сейчас, в узком составе, нам с вами предстоит принять важное совместное заявление - вы упомянули о нем: о семи основах дружбы и добрососедства России и Казахстана. Подготовлен также солидный пакет межправительственных, межведомственных и соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества: от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов", - сообщил Путин.

Сегодня в Казахстане реализуются 70 крупных проектов. Причем, в самых разных сферах. Автомобиле- и машиностроении, химической промышленности. Создано более 60 тысяч рабочих мест. Активно развивается российско-казахстанское сотрудничество в энергетике. Ключевой объект – строительство российскими специалистам крупнейшей в регионе и первой в Казахстане АЭС. Ее подрядчик - Госкорпорация "Росатом". Церемония закладки памятной капсулы на месте будущей станции состоялась в августе 2025 года.

В космической сфере реализуется совместный проект по строительству ракетного комплекса "Байтерек". На его базе планируются запуски перспективного носителя среднего класса "Союз-5/Сункар". Первый такой запуск уже успешно осуществлен.

Суммарный объем инвестиций в экономику Казахстана превысил 30 миллиардов долларов. Через Россию на международные рынки, республика поставляет 80 процентов своей нефти. А сегодня есть возможность эти объемы увеличить. Еще на 2.5 миллиона тонн, в Китай. Соглашение почти готово. Осталось только закрепить его документально. Ожидается, что в общем по итогам переговоров будет подписано не меньше 16 важных договоров.

Сегодня же состоялась и презентация торжественной закладки капсулы на месте строительства образовательного центра "Сириус" в Астане. Это уже из аспектов гуманитарного сотрудничества. В центре будут обучаться и дети, и талантливая молодежь. Планируется специально для них открыть еще одну школу, детсад и технопарк.

Как не раз подчеркивал Владимир Путин, беседы с президентом Токаевым всегда проходят в доверительном ключе. И, конечно, лидеры двух стран обсудят проблемы как в региональной, так и международной политике. В том числе и по линии ЕАЭС. Укрепление, стабильность и расширение этого пространства – одни из самых главных задач.

А во второй половине для главы государств примут участие в Евразийском экономическом форуме. Он традиционно собирает видных мировых политических деятелей, руководителей крупных союзных и транснациональных компаний, финансовых институтов, банков, представителей международных организаций, ученых. Ожидается, что участие в форуме примут 3 тысячи делегатов из 45 стран.