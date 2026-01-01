Дисциплинарный совет IIHF отменил решение о недопуске сборных России по хоккею

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Об этом рассказал в четверг, 28 мая, российский министр спорта Михаил Дегтярев.

Как уточнил глава Минспорта, дисциплинарный совет счел, что при вынесении указанного решения "аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований".

После отмены решения о пролонгации отстранения российских хоккеистов IIHF должна собрать руководящий орган и принять новое решение с учетом замечаний, высказанных дисциплинарным советом.

Ранее двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что интереса к чемпионату мира по хоккею, к которому не допущена сборная России, у него нет и быть не может.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отмечал, что его тоже не впечатляет нынешний чемпионат мира по хоккею, однако его необходимо смотреть, чтобы понимать уровень конкурентов и "видеть тенденцию развития хоккея".

Тем временем идея хоккейного матча между Россией и Соединенными Штатами уже год остается нереализованной. Дегтярев предполагал, что встречи могут состояться в Санкт-Петербурге и Вашингтоне, причем "это будут не сборные КХЛ и НХЛ", а именно национальные сборные. Но пока заметных подвижек в воплощении этой инициативы нет.