Москвичей призвали не ждать 30-градусной жары в начале лета

Предстоящее начало календарного лета не означает, что в столичный регион сразу вернется 30-градусная жара. Об этом предупредил в четверг, 28 мая, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

При этом, уточнил эксперт, тепло до плюс 24 градусов прогнозируется в Москве и Московской области с первых чисел июня, тогда как до конца мая столбики термометров не превысят отметку плюс 18 градусов, сообщает РИА Новости.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала ТАСС, что рабочая неделя завершится холодной погодой, но уже в выходные 30-31 мая "мы почувствуем, что ее характер начинает меняться". Воздух в воскресенье может прогреться уже до 18 градусов.

Тем временем главный врач городской поликлиники №220 Анна Косенкова напомнила в комментарии АГН "Москва", что при майских похолоданиях до плюс 10–15 градусов нужно одеваться по погоде. Медик призвала придерживаться принципа трех слоев: базовый (термобелье или сухая футбола из синтетической или смесовой ткани — хлопок не рекомендуется, поскольку быстро намокает от пота), средний (утеплитель из рыхлой ткани, удерживающей воздух: флис, шерсть, акрил), внешний (защита от ветра и влаги в виде ветровки).

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупреждал, что самыми холодными днями последней недели весны окажутся четверг и пятница — по ночам термометры будут показывать всего шесть-восемь градусов, а днем потеплеет примерно до 12 градусов. Это типично для конца апреля — начала мая, а не для завершения весны.