У Украины и Европы имеются козыри в процессе урегулирования конфликта с Россией. Такое заявление сделал украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

Как написал глава украинской дипломатии в соцсетях, "у нас сильный расклад" и козыри, причем "пришло время разыграть их". Сибига предложил начать с "выполнимых шагов", под которыми он подразумевает прекращение ударов по аэропортам и морским портам.

По его словам, Европе пора "приблизить мир в качестве дополнительного усилия к основному направлению, возглавляемому США". При этом политик счел излишним выбор конкретного европейского переговорщика — достаточно "уточнить мандат", который "должен представлять единый европейский голос".

Ранее Соединенные Штаты как посредник в мирном процессе по Украине многократно указывали на отсутствие у киевского режима каких-либо козырей. Президент США Дональд Трамп отмечал, что утративший легитимность президент Украины не располагает хорошими картами, а его единственный козырь не имеет отношения к военным действиям.

Российский лидер Владимир Путин на этом фоне подчеркивал, что всем уже ясно, чем завершится специальная военная операция на Украине. Говоря о перспективах заключения мира на Украине, президент России пояснял, что соответствующее соглашение до сих пор не подписано, поскольку "там просто думают, как это все оформить".