"Наша дочка. Уже почти три с половиной года": Сенчукова и Рыбин сообщили радостную новость

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин сообщили о радостном событии. Артисты готовятся к свадьбе.

Летом собирается жениться их сын Василий. Ему 27 лет. В Сети многие пользователи почему-то называют его непутевым. По их мнению, к своим годам Василий так ничего и не добился в жизни и пользуется благами успеха своих именитых родителей.

Однако Василий уже в возрасте 18 лет попытался жить самостоятельно. Он съехал от Рыбина и Сенчуковой и вместе с первой женой жил в квартире ее матери. Позже артисты помогли ему обзавестись собственным жильем и построить дом, где он сейчас и живет с новой возлюбленной.

Скоро пара официально оформит отношения. А Рыбин и Сенчукова споют на их свадьбе. "Сами все делают, придумывают, а мы будем только гостями, которые будут петь на свадьбе. Они нас попросили: "Пап, мам, мы хотим сэкономить на музыке. Вы нам споете?". Мы отвечаем: "Ну, конечно", - рассказали счастливые артисты.

С избранницей Василия Наталья и Виктор нашли общий язык и тепло о ней отзываются. "Она уже не невеста, а наша дочка. Уже почти три с половиной года. Надеемся, что все будет хорошо", - выразили надежду Сенчукова и Рыбин.

В качестве свадебного подарка артисты подготовили деньги. "На самом деле мы копим. Мы еще хитрые и те деньги, которые мы хотим им подарить, мы положили на пару месяцев на вклад. Нам еще придут процентики, и мы еще им побольше дадим", - признались родители жениха Teleprogramma.org.

