Россия предпочитает мирный путь урегулирования конфликта на Украине.

Позиция Москвы остается открытой для переговорного процесса, сообщил пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Для нас предпочтительным вообще является мирный процесс, мирные способы достижения наших целей", - сказал представитель Кремля.

Ранее глава СВР России заявил, что Европе выгодно затягивать украинский конфликт, поэтому они торпедируют любые попытки мирного урегулирования украинского конфликта со стороны России.