В Москве стартовал Международный фестиваль армейской культуры

Театральные постановки, музыкальные номера и эстрадное искусство. С творчеством военных коллективов разных стран можно познакомиться в эти дни в Москве. В столице открылся Международный фестиваль армейской культуры.

Участие принимают две тысячи артистов. Они представляют Воздушно-космические силы, ракетные и десантные войска. Основная площадка - Театр российской армии, но выступления также пройдут в парках, воинских частях и учебных заведениях.

Уровень мастерства конкурсантов оценит жюри. В него вошли народные артисты, деятели искусства и участники спецоперации. Церемония награждения лауреатов и победителей состоится в завершающий день фестиваля – 30 мая.