В Москве наградили авторов народного альманаха о подвигах героев ВОВ

Незабытые истории Победы. В Москве наградили авторов народного альманаха о подвигах героев Великой Отечественной войны. В этом году в сборник вошли 85 рассказов.

Самые интересные работы были отобраны жюри, в состав которого входят Герои России и Советского Союза. Задача для них была непростой - на конкурс свои рассказы прислали 13 тысяч авторов из всех регионов страны.

Также на церемонию в музей Победы на Поклонной горе пригласили победителей народного марафона "Вспомним всех поименно". Его участники публиковали фотографии из семейных альбомов и делились историями о близких - участниках войны.