Собянин по поручению президента России провел личный прием граждан

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин по поручению президента России Владимира Путина провел личный прием граждан. Вопросы звучали разные. От благоустройства территории до реконструкции школьных зданий. По некоторым темам поручения глава города дал незамедлительно.

На традиционной встрече в приемной главы государства у москвичей всегда есть возможность лично обратиться с просьбами. Вопросы у всех разные, но все они про комфортную жизнь в городе. Ольга Кулиш из района Перово по видеосвязи поинтересовалась о сроках окончания строительства стоматологической клиники.

"Район у нас большой, расширяется, обновляется благодаря вам. И нам нужна своевременная качественная медицинская стоматологическая помощь", - сказала она.

"В адресной программе она у нас есть, обеспечено полностью финансирование. Там неплохой подрядчик, насколько я знаю. Так что до конца года поликлиника будет построена. Ну и после нового года в первом квартале она уже будет реально принимать посетителей", - сообщил Собянин.

В районе Ясенево тоже есть строящийся объект, которого с нетерпением ждут. "Многие родители нашего района хотели бы, чтобы дети занимались плаванием в спортивных секциях в бассейне рядом с домом. К сожалению, бассейн Ясенево сейчас закрыт. Очень просим вас взять под личный контроль и ускорить завершение работ по модернизации бассейна Ясенево", - рассказала Олеся Аветисян.

Сергей Собянин пояснил - бассейн входит в комплекс "Самбо 70", его первый корпус после обновления уже открыли. Реконструкция этого - просьба самих жителей района Ясенево.

"Он закрыт не просто так, а под реконструкцию, чтобы обеспечить современным оборудованием, чтобы он надежно работал. Надеюсь, что в этом году все основные работы будут закончены и бассейн снова примет своих посетителей", - отметил Собянин.

Необычная просьба из района Отрадное. Там между домами по Северному бульвару отсутствует освещение. Сергей Собянин пообещал взять этот вопрос на свой личный контроль.

"Сделаем, конечно, активно освещаем районы. Практически в два раза увеличили количество фонарей. И сами осветительные приборы стали другие. Их стало много, в два раза больше. Но при этом электричества они потребляют не больше, чем прежде, потому что другие энергоэффективные приборы", - рассказал Собянин.

Из Выхино - Жулебино вопрос про модернизацию школы 1363. У Натальи Кудряшовой в 4 корпусе учится дочь семиклассница.

"В этом году уже около 100 таких школ реконструируем. В прошлом году полсотни реконструировали. Это масштабная программа. Так что я поручу, чтобы тоже проследили. Чтобы 1 сентября детишки пошли уже в старую новую школу", - сообщил Собянин.

Похожий вопрос и района Марфино. Но уже про центр Госуслуг - Мои документы на Гостиничном проезде. Из-за ремонта людям приходится ездить в другие районы. Сергей Собянин рассказал, что ремонт центров - необходимость времени.

"Требования другие, объем другой предоставления услуг, поэтому постепенно реконструируем действующие МФЦ. Сейчас порядка 30 реконструированы. По плану сегодня тоже несколько штук сделаем. Я поручу, чтобы следили, чтобы работы не затягивали", - сказал Собянин.

На контроле у мэра Москвы теперь и благоустройство сквера имени героя Советского Союза Александра Авдеева в районе Люблино.