В Гостином дворе проходит Международная выставка-форум АРХ Москва. Тема этого года – "Идеал в архитектуре". Посетили могут увидеть объекты разных лет и сравнить их.

Открывается экспозиция стендом Департамента градостроительной политики Москвы. Здесь представлено 14 проектов. Какой должна быть школа, каким - офисно-деловой центр или станция метро.

Есть отдельный стенд, посвященный трудовому подвигу народа на строительстве Московского метрополитена. Также можно увидеть, как развивался и другой транспорт столицы в последние годы и как вписывается в архитектуру города. Выставка будет работать до 30 мая.