В Москве работает целая сеть Центров женского здоровья

Рождение близнецов для семьи Журавлевых стало неожиданностью и двойной радостью. О том, что беременность многоплодная, Анастасия узнала в Центре женского здоровья. Здесь она наблюдалась и проходила обследования еще с первых месяцев. И разница по сравнению обычной поликлиникой колоссальная.

"Здесь по-другому совершенно все. Сколько врачей, специалистов, которые были необходимы даже в тех поликлиниках. Приходилось выезжать в разные филиалы", - рассказала Анастасия Журавлева.

Беременность протекала спокойно. По прогнозам медиков, мальчишки должны были появится на свет 8 июля, в день семьи, любви и верности. Но Яромир и Роман встретились с мамой раньше, в день России. Братья растут очень любознательными и общительными, а за их здоровьем продолжают следить врачи.

Сегодня на учете по беременности в Центре женского здоровья на Перервинском стоят почти 6 тысяч пациенток. Готовиться к рождению ребёнка морально помогают психологи.

"Как правило, молодые мамочки, они переживают за то, что не справятся с воспитанием детей, страхи, что они не выносят беременность. Вопросы могут быть и личного, семейного характера, потому что не всегда наши мамочки имеют поддержку со стороны своих близких", - рассказала Татьяна Полякова, психолог.

Поддерживают в центре и девушек, которые только мечтают о ребенке. Узнать о репродуктивных возможностях помогает столичный проект "Стану мамой". Пациентки с высоким риском бесплодия могут заморозить свои яйцеклетки. В будущем биоматериал позволит стать мамой с помощью ЭКО.

"И кроме антимюллеровых гормонов, в последующем можно, приняв участие, если есть показания, пройти так называемый преимплантационное исследование эмбрионов на выявление генетических заболеваний. То есть у пар, которые являются носителями каких-либо заболеваний, появилась возможность в последующем родить здоровых детей", - отметила Надежда Соколова, заведующая Центром женского здоровья.

Грамотная подготовка к беременности — это первый шаг к ее успешному наступлению и рождению малыша. Центр оснащен новейшей техникой, позволяющей пройти обследования для диагностики гинекологических и онкозаболеваний. Вот, например, современный маммограф. Снимки делают в двух проекциях – косой и прямой.

Быстро и безболезненно можно выявить и новообразования шейки матки на ранней стадии. Благодаря гибкому и ультратонкому инструменту гистероскопия занимает всего 15-30 минут.

"Все патологии шейки матки, полости матки, устья маточных труб просматриваются. Очень актуально для женщин, которые готовятся к ЭКО, у кого бесплодие. Возможно провести диагностику, взять биопсию, удалить какие-то образования", - говорит Мирина Григорян, врач акушер-гинеколог.

Сегодня в Москве работает целая сеть Центров женского здоровья. Медики подчеркивают, обращаться к специалисту нужно не только при появлении тревожных симптомов. Ведь именно своевременная диагностика и регулярные профилактические осмотры позволяют выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение.