ВС России взяли под контроль Нововасилевку в Харьковской области

Российская армия за минувшие сутки взяла под контроль населенный пункт Нововасилевка в Харьковской области.

Село заняли подразделения группировки войск "Север" в результате активных наступательных действий, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Нововасильевка расположена на левом берегу реки Верхняя Двуречная. Об освобождении населенных пунктов в этом районе Минобороны не сообщало с марта-апреля 2025 года, передает РБК.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы взяли Воздвижевку Запорожской области и Гранов Харьковской области.