Кремль опроверг передачу послания Трампу от Владимира Путина

Сообщения о том, что российский президент Владимир Путин передал американскому коллеге Дональду Трампу послание в связи с проведением спецоперации, не соответствуют действительности. Об этом рассказал в четверг, 28 мая, представитель Кремля Юрий Ушаков.

Как уточнил помощник президента России по международным делам, "никакого послания не передавалось", но Москва по соответствующим каналам передела США определенные рекомендации.

Ушаков подчеркнул, что речь идет о переходе российской армии к систематическим ударам по объектам военно-промышленного комплекса Украины, размещенным в Киеве. В связи с этим Россия рекомендовала эвакуировать из города мирных жителей и иностранных дипломатов — "американцам передана по соответствующим каналам тоже наша рекомендация".

Официального ответа Вашингтон не давал, а утверждения главы евродипломатии Каи Каллас об эвакуации посольства Соединенных Штатов Ушаков иронично прокомментировал: "Если вы Каллас верите, то я не знаю" (цитаты по ТАСС).

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Москва и Вашингтон провели ряд контактов по нормализации двусторонних отношений. Дипломат призвал американскую сторону осознать меру их ответственности за реализацию договоренностей, достигнутой главами государств в ходе саммита в Анкоридже.