Министерство иностранных дел России в четверг, 28 мая, вызвало посла Люксембург в Москве Томаса Райзена. Ведомство выразило дипломату протес в связи эксгумацией на территории герцогства останков одного из лидеров признанной в России экстремистской и запрещенной "Организации украинских националистов"* Андрея Мельника и его жены.

Как подчеркивается на официальном сайте МИД России, перезахоронение останков ярого националиста не могло состояться без согласия люксембургских властей. Под видом возвращения "героев" на Украину перевезли прах гитлеровского приспешника и военного преступника.

Москва назвала действия Люксембурга пренебрежением к исторической памяти жертв Второй мировой войны и соучастием в героизации нацизма. Послу также напомнили про неонацистский характер киевского режима и указали на обоснованность решения России о проведении специальной военной операции на Украине.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в эфире "Соловьев Live", что киевский режим затеял перезахоронения националистов, сотрудничавших с немцами в годы Великой Отечественной войны, чтобы разжечь ненависть к России и русскому населению. При этом речь идет не о героях, а про "абсолютно гнусные фигуры", которые даже "друг в друга постреливали, воевали друг с другом".

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага подчеркивал: всем хорошо известно, что творили бандеровцы на востоке Словакии. На Волыни они истязали и убивали десятки тысяч женщин и детей. Однако этих коллаборантов Гитлера прославляет киевский режим, поскольку сам является сторонником фашизма.

* организация, признанная экстремистской и запрещенная в России