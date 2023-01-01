Никакой опоры в жизни и сын отказался от помощи: вот как живет актриса Мария Миронова

Недавно Мария Миронова оказалась в центре скандала. Актриса развелась с мужем Андреем Сорокой, который на 18 лет моложе нее. Брак рухнул еще в 2023 году, но об этом стало известно лишь недавно, после того, как актер подал в суд на бывшую жену. Сорока потребовал установить порядок общения с сыном Федором.

В новом интервью артистка не скрывает, что сейчас ей не на кого опереться. "У меня умерла мама вот уже пять лет назад, а пролетели они, как один день. Я как-то до сих пор не приняла этот факт. Но остался ее муж, Игорь Александрович, он нас очень поддерживает. А также отец моего старшего сына", - сообщила Мария.

Старший сын Андрей пошел по стопам Мироновой. Она его во всем поддерживает. "Я считаю, что мужчина должен делать все сам, строить, создавать", - подчеркнула Миронова, отметив, что никогда не протежировала старшего наследника, а тот, в свою очередь, никогда и не просил ее о помощи.

Младший сын Марии Федор профессионально занимается большим теннисом. Актриса заявила, что он прирожденный лидер и "не сдающийся парень". Она гордится его успехами. Миронова не скрывает, что ее жизнь очень тесно связана с графиком сына. Артистка сама старается им заниматься, а не оставлять на помощников.

Кроме того, Мария Миронова успевает сниматься в кино и с недавних пор начала работать в качестве продюсера. "Мне нравится "собирать" проекты. Уже не один проект собрала, даже если я сама в них не участвую, но делать что-то интересное, театральное я люблю. Мне интересна скорее продюсерская составляющая, театральная. Тут я еще не до конца реализована", - рассказала Миронова "Теленеделе".

