Неутешительный июнь и "розовый" июль: москвичам рассказали о погоде предстоящим летом

Прогноз погоды в столичном регионе на предстоящий июнь неутешителен, но июль и август могут оказаться более благоприятными. Об этом рассказала в четверг, 28 мая, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Как отметила эксперт в интервью kp.ru, в начале июня температура останется ниже нормы приблизительно на три градуса, затем немного потеплеет. Однако в целом первый летний месяц обещает оказаться прохладнее обычного.

Надежду внушают июль и август, которые Гидрометцентр России видит в розовом свете — таким оттенком на метеокартах обозначают погоду, которая соответствует климатическим нормам или чуть теплее, буквально на градус.

Ранее москвичей предупредили, что с началом календарного лета можно не рассчитывать на возвращение 30-градусной жары. Тем не менее, в Москве и Подмосковье заметно потеплеет в сравнении с последними весенними днями, когда значения термометров больше соответствовали концу апреля.

При этом руководитель центра "Метео" Александр Шувалов предупреждал, что нельзя сказать, что лето будет однородно теплым. Обещать и чрезвычайно жаркое лето специалист не стал, хотя "один из месяцев — я не буду уточнять, какой — совершенно определенно будет".