В Москве задержали женщину, которая обманывала покупателей недвижимости

Обман на полмиллиарда рублей. Сотрудники ФСБ по Москве задержали женщину, которая вводила в заблуждение покупателей недвижимости.

К задержанной обращались клиенты, которые хотели приобрести объекты, реализуемые Департаментом городского имущества. Женщина уверяла, что у неё якобы есть возможность купить недвижимость на электронных торговых площадках. По ценам ниже рыночных.

На самом же деле она просто присваивала себе чужие средства. Женщина арестована. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".