Путин и Токаев посадили дуб в знак крепкой дружбы России и Казахстана

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поучаствовали в торжественной высадке саженца дуба на Аллее вечной дружбы в центре Астаны в знак крепкой дружбы России и Казахстана, передает ТАСС.

Ранее лидеры провели переговоры, отметив по итогам, что прошли они "в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными".

Переговоры состоялись в Астане в рамках государственного визита российского президента. Обсуждался широкий круг тем - от экономики и торговли до культуры и гуманитарной сферы. Подписан ряд ключевых документов. Среди них - соглашение о стратегическом партнерстве и строительстве АЭС.

