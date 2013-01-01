Со дня смерти актера Андрея Панина прошло уже 13 лет: вот что стало с его детьми

6 марта 2013 года скончался Андрей Панин. Обезображенное тело артиста нашли в его квартире.

Андрея Панина обнаружили мертвым в луже собственной крови в квартире на юго-западе Москвы при страшных непонятных обстоятельствах. Сразу после смерти артиста следователи заявили, что, скорее всего, он был убит. В этом были уверены и все его друзья. Но позже причиной смерти была названа роковая случайность. Гибель Панина списали на пьянство. Ему было 50 лет.

С тех пор прошло 13 лет. Журналисты выяснили, что стало с детьми актера. Их у артиста трое - дочь Надежда и сыновья Александр и Петр.

Единственная дочь родилась в первом браке Андрея Панина с Татьяной Французовой. Однако вскоре после появления на свет общего ребенка отношения Андрея и Татьяны стали стремительно разрушаться. А после развода Французова вместе с дочкой вообще переехала жить в США. В итоге Надежда взяла фамилию матери и практически прекратила общение с отцом. В настоящее время дочь Панина так и живет в США, ведет закрытый образ жизни и предпочитает не афишировать, кто ее отец.

Сыновья Александр и Петр родились во втором браке Андрея Панина. Его супругой стала актриса Наталья Рогожкина. Сейчас старшему сыну Панина 25 лет. Вообще он не планировал идти по стопам родителей, у него были другие интересы. Однако все равно судьба привела его на съемочную площадку.

Все началось с подработки, причем Александр мог бы и трудиться вне кадра. Но процесс съемок настолько увлек его, что он быстро втянулся в профессию и начал получать новые предложения. В итоге Панин-младший появился в проектах "Недетский дом" и "Монастырь".

Младшему сыну Андрея Панина Петру 19 лет. Он пока не определился с профессией, сообщает Woman.ru.

