Лавров осадил Пашиняна после слов о богатстве без России : "Пусть обеспечит"

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров лаконично прокомментировал заявление главы армянского кабмина Никола Пашиняна о том, что его страна может преуспевать и без сотрудничества с Россией.

Поводом для комментария стали слова Пашиняна о том, что Ереван не боится подорожания газа в случае ухудшения отношений с Москвой — Армения рассчитывает превратиться в "перекресток мира" и разбогатеть.

Сергей Лавров в комментарии "Вестям" заявил, что если Пашинян действительно считает, что без России Армения будет богатеть, то "пусть обеспечит".

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что слова армянских властей расходятся с действиями. Вслух Ереван заявляет о заинтересованности сохранить отношения с Россией, но на деле ситуация обстоит иначе.

Тем временем Россельхознадзор вновь ужесточил условия ввоза на российский рынок продукции армянских производителей. После цветов и минеральной воды под запрет попали свежие овощи, зелень и клубника. Ведомство объяснило свое решение частыми нарушениями со стороны поставщиков, что представляет угрозу фитосанитарному благополучию России.

Зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов, которого цитирует ТАСС, заверил, что граничения на поставки в Россию овощей из Армении не повлияют на внутренний рынок — их доля в российском импорте незначительна.