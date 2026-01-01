Медведев назвал главное в технологическом развитии России

Россия продолжает свое технологическое развитие, невзирая на внешние ограничения и иные неблагоприятные факторы. Такое заявление сделал в четверг, 28 мая, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик выступил на открытии Startup Village 2026 в Сколково, высоко оценив значение этого форума. Его участниками стали 10 тысяч технологических компаний и около 3 тысяч стартапов из 30 различных государств.

Медведев заявил, что вопреки санкциям "мы все равно развиваемся, технологии наши привлекают внимание самых разных компаний из различных стран". Главное в этом процессе, по словам зампреда Совбеза, это наличие среды, позволяющей продвигать технологические проекты.

Участникам Startup Village 2026 предстоит обсудить множество тем по разным направлениям, включая робототехнику, цифровой интеллект, промышленные технологии, цитирует политика РИА Новости.

Ранее глава государства Владимир Путин отмечал, что ближайшие 10-15 лет обещают стать временем крупнейшего технологического прорыва в мировой истории. По словам президента России, "уже очевидно, что это будет время колоссальной технологической трансформации, стремительного развития искусственного интеллекта".

Также Путин напомнил про особую важность широкого внедрения передовых технологий в медицине, сельском хозяйстве, в сфере продовольственной безопасности. Президент подчеркивал, что внедрение передовых технологий определяет здоровье и экологическое благополучие людей.