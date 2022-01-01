Принц Уильям решился на беспрецедентный шаг. Это тревожный знак для Меган Маркл и Гарри

Принц Уильям готовится стать королем. Он осознает, что Карла III не станет в ближайшие годы, ведь монарх борется с раком. Уильям разбирается с текущими делами, чтобы в момент, когда он взойдет на престол, не пришлось отвлекаться.

Так, на днях принц Уэльский выставил на продажу пятую часть герцогства Корнуолл — обширного имущества стоимостью миллиард фунтов. Эту землю он унаследовал, когда Карл III стал королём в 2022 году.

Уильям планирует вложить вырученные деньги в жильё и природоохранные проекты. Это беспрецедентный шаг для наследника престола. Раньше члены королевской семьи предпочитали жить на деньги, полученные от сдачи земель в аренду.

Решение Уильяма может стать катастрофой для его брата Гарри. Младший сын Карла III мечтал получить землю в герцогстве Корнуолл, но он отказался от выполнения королевских обязанностей, а вместе с этим и привилегий сына монарха.

Источники из дворца утверждают, что Гарри всегда завидовал наследству своего старшего брата — герцогству, и сам факт того, что Уильям продает часть этого имущества, может означать, что он будет действовать более жестко в отношениях с Сассекскими. Наследник престола показал, что действует в интересах семьи, и не колеблется в своих решениях, когда речь идет о благополучии его детей.

Карл III же всегда проявлял снисходительность к своему младшему сыну. Даже сейчас 41-летний Гарри остается государственным советником, что означает, что он теоретически может заменять короля, если монарх заболеет.