Армения не желает видеть граждан России в числе наблюдателей на июньских парламентских выборах. Ереван неформально уведомил о нежелательности включения ряда граждан России в списки наблюдательной миссии, сообщила официальный представитель российского МИД. Мария Захарова подчеркнула, что причины своего решения армянская сторона не объяснила.

Дипломат отметила, что Москва обеспокоена курсом армянского руководства на сближение с НАТО и Европейским союзом, который превращается в агрессивный блок. Подчеркивается, что основная политическая линия евроатлантического сообщества заточена именно против Москвы.

По словам Захаровой, Европейский Союз трансформируется из экономического объединения в агрессивный милитаристский блок, фактически смыкаясь с НАТО. Представитель МИД обратила внимание: англосаксы открыто бравируют тем, что они "вырывают Армению из лап авторитарной России". При этом Москва всегда воспринимала Ереван как равного партнера, приводит слова Захаровой ТАСС.