Песков рассказал о неформальной встрече Путина и Токаева

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу вечером среды, 27 мая. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера в комментарии Первому каналу, эта встреча закончилась далеко за полночь по местному времени.

Вдаваться в детали относительно содержания беседы Путина и Токаева представитель Кремля не стал. Однако, как подчеркнул Дмитрий Песков, несмотря на неформальный характер общения, лидерам двух государств удалось обсудить много предметных вопросов.

Ранее Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Астаны вышли на новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. В ходе визита российской делегации в Казахстан приняты важные решения, которые это союзничество только укрепят.

В частности, речь шла о возможности строительства транзитного газопровода в КНР на 35 миллиардов кубометров газа. Казахстанское Минэнерго обещало "предоставить все условия, все гарантии плюс еще дополнительное потребление на территории Казахстана", лишь бы трубопровод прошел по территории республики.