Верховная рада Украины ратифицировала соглашение с ЕС о предоставлении 90 миллиардов евро помощи. Это формальное голосование. Депутаты согласились получить деньги. Но предполагается, что в этом году Киев получит только половину. Проценты по займу будет выплачивать Европейский союз. А погашение основной суммы долга откладывается до момента получения Украиной репараций от России.

Как считают иностранные аналитики, 90 миллиардов вряд ли сильно помогут Киеву. Пока обсуждали выделение денег, аппетиты Банковой выросли. И вот уже главарь киевского режима, словно кот на сметану, смотрит на истребители "Гриппен", которые сопровождают его самолет в воздушном пространстве Швеции. Попрошайку в Стокгольме встречают как подобает: без почетного караула, оркестра и красной ковровой дорожки.

О спасительных американских F-16 уже все забыли. Теперь Стокгольм согласился безвозмездно передать Киеву 16 истребителей. Зеленский обрадовался - "Гриппены" якобы могут перехватывать российские военные самолеты, вооруженные управляемыми авиабомбами, с расстояния в сто километров. Соглашение между Швецией и Украиной предусматривает еще продажу 20 истребителей. Но главаря киевского режима понесло: он готов купить 150 самолетов. Начал тратить еще не полученные от ЕС 90 миллиардов.

Если обо всем договорятся - первые подарочные истребители прибудут не раньше начала следующего года. Главное - продержаться. Тем более, что близкие друзья Киева в один голос призывают вводить против России новые экономические санкции, так как Москва якобы не идет на переговоры. Хотя сами требуют не вступать с россиянами в диалог.

"Придет время, мы сможем найти того, кто будет представлять Европу. Но сейчас это ловушка. Если кто-то постучит в дверь Кремля и скажет, давайте встретимся сейчас, Путин выдвинет те же требования, которые он выдвигал во время переговоров с президентом Трампом", - сказал Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии.

"Идиотские заявления не обсуждаю", - это цитата министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Сегодня наш МИД опубликовал доклад о ситуации с правами человека на Украине, в котором отдельно упоминается проблема торговли людьми и человеческими органами. Вскрыта деятельность преступной группировки, в которую входили врачи из Института сердца, Волынской областной клинической больницы и Центральной городской клинической больницы Киева. Один из фигурантов - Михаил Загрийчук - занимал должность заместителя министра здравоохранения. А потом стал заведующим трансплантацией и хирургией органов брюшной полости в Институте сердца. Он и его супруга - друзья Зеленского.

"После начала СВО в СМИ появлялась информация о резком росте в стране в 2022 году масштабов этой торговли, являющейся высокодоходным "бизнесом". На эту проблему обращали внимание и международные организации, включая ОБСЕ, в 2014 году отметившую, что в местах массовых захоронений в районе боевых действий находят тела людей с изъятыми внутренними органами, скорее всего, ставших жертвами трансплантологов", - говорится в публикации.

Наиболее уязвимая категория – это раненые и погибшие военнослужащие, а также дети-сироты. В Лисичанске Луганской народной республики, когда он был еще под контролем ВСУ, работал филиал лаборатории "Фармбиотест" - в детской областной больнице. Туда привозили несовершеннолетних из Мариуполя, Днепропетровска, Харькова. На них испытывали незарегистрированные препараты с тяжелыми побочными эффектами и отбирали доноров для пересадки органов.

В скандале о торговле детьми была замешана жена Зеленского. Весной 2022 года в рамках проекта "Детство без войны" в Турцию была вывезена группа несовершеннолетних сирот из Днепропетровска. Как потом выяснил ЮНИСЕФ и турецкие власти, дети стали жертвами сексуального насилия.