Скандальное решение в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул вынесла Апелляционная палата Кишинева. Приговор суда - семь лет колонии - оставили без изменения.

Первый заместитель башкана Илья Узун, который присутствовал на заседании, обвинил Молдавию в поддержке беззакония под внешним управлением европейских кураторов и заявил, что гагаузский народ будет бороться за своего лидера.

Гуцул задержали в марте прошлого года по делу о нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор". Свою вину башкан не признала. Адвокаты указывают на отсутствие доказательств ее вины. Гуцул - мать двоих несовершеннолетних детей, но даже это не стало смягчающим обстоятельством в суде.