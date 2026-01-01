Грязный клоун, пустая рюмка и заросшая могила: что стало с последним пристанищем Андрея Панина

Знаменитому актеру Андрею Панину 28 мая 2026 года исполнилось бы 64 года. Но уже 13 лет его нет в живых.

Звезды фильмов "Каменская", "Граница. Таежный роман", "Бой с тенью" и "Жмурки" не стало в возрасте 50 лет, и до сих пор поклонники артиста убеждены, что его убили, ведь обстоятельства смерти Панина крайне подозрительные. Актера нашли мертвым в его столичной квартире. По факту гибели было проведено расследование. Ряд экспертиз позволил следствию сделать следующий вывод: Панин был пьян, упал и разбил голову. Как установили эксперты, актер умер из-за большой потери крови.

Похоронили Андрея Панина на Троекуровском кладбище. Рядом с ним обрели покой Игорь Кваша, Марина Голуб, Влад Галкин. Могила Панина выделяется необычным декором — на самой верхушке надгробья сидит каменный шут с грустным выражением лица.

Сейчас последнее пристанище актера выглядит неухоженным. За ним явно присматривают, но идеальной чистоты, как на соседних могилах, нет. Цветник зарос высокими сорняками, шут грязный, а фотография Панина выцвела. Поклонники приносят Андрею цветы, а кто-то даже оставил рюмку.

Кто следит за могилой актера, не известно. У Панина было две жены и осталось трое детей. В первый раз артист женился на экономисте Татьяне Французовой, которая родила ему дочь Надежду. Во втором браке с актрисой Натальей Рогожкиной у актера появилось двое сыновей.

Говорят, после смерти Андрея Панина вдова долго пыталась оправиться. Она окунулась с головой в работу и бытовые заботы. Дошло до того, что якобы свекор и свекровь даже советовали Рогожкиной найти себе нового мужчину. Но тогда она об этом не думала. Спустя годы Наталья все же обрела счастье в личной жизни.