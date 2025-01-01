Выплата Украине седьмого транша макрофинансовой помощи одобрил Совет ЕС. Как сказано в заявлении Совета, Киев на этот раз получит 2,8 миллиарда евро.

В Совете ЕС отметили, что эта сумма отражает успешное завершение Украиной одиннадцати из двадцати этапов реформ, необходимых для получения седьмого транша. Предыдущий, шестой транш в размере около 2,3 миллиарда евро был переведен Киеву в декабре 2025 года, передает РИА Новости.

Тем временем западные СМИ пишут об истерике Зеленского. Так они оценивают письмо, направленное накануне украинским лидером президенту США. В своем послании Зеленский требует ускорить поставки Киеву ракет комплекса Patriot.