Главы МИД ЕС провалили попытку согласовать кандидата для переговоров с Россией

Кандидатура европейского переговорщика, как и сама возможность переговоров ЕС с Россией, не утверждена. Главы МИД Евросоюза, собравшиеся на неформальную встречу на Кипре, не смогли достичь согласия, передает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

По данным источника, министры подискутировали о списке условий для мира и начала мирных переговоров. Обсудили также вопрос красных линий. Отмечается, что это только начало продолжительного процесса, говорить о практических решениях преждевременно.

Кандидатуру переговорщика с Россией на практике не обсуждалась. Кроме того, против такой дискуссии возражает Европейская службы внешних действий – там считают, что именно ее представители должны вести эти переговоры. В итоге решено вынести дискуссии на очередной саммит ЕС, который назначен на 18-19 июня. Там европейские лидеры будут обсуждать планы новых санкций против России.