Шойгу: Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент

Сергей Шойгу 28 мая провел пресс-конференцию на Международном форуме по безопасности, передает ТАСС.

Секретарь Совета безопасности заявил, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент. Москва уже показала, какой силы может быть этот удар.

Как добавил Шойгу, предупреждение послам иностранных государств покинуть Киев - совершенно серьезное и осознанное.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что в ответ на теракт в Старобельске российские военные приступают к системным ударам по военным предприятиям в Киеве. Москва рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям - не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

После этого Зеленский послал срочное письмо Дональду Трампу и Конгрессу США с жалобой на дефицит ракет ПВО. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".