Долина призналась, что перенесла серьезную операцию: "Дочь со мной ночевала в больнице, кормила меня"

Лариса Долина после страшного скандала с квартирой оказалась в больнице. Никто не знал, что певица перенесла сложнейшую операцию. Рядом с ней была лишь дочь.

"У меня была не очень приятная ситуация — я перенесла операцию. Сейчас всё замечательно, спасибо. Сейчас не то что реабилитация, но у меня есть возможность немножко передохнуть", — рассказала Лариса Александровна, впервые появившись перед публикой после перенесенного хирургического вмешательства.

Артистка тщательно скрывала, что попала в больницу. Певица считает неприемлемым, когда такие вещи обсуждаются публично. Но из-за отмены концертов Долина все же объяснила, что с ней произошло.

"Всё это позвоночник. Сейчас уже никак не беспокоит. На мне всё очень быстро заживает, поэтому готова в бой, конечно. Всё это причины профессиональные", — поделилась певица.

По словам Ларисы Александровны, в больнице с ней была единственная дочь. Ангелина заботилась о маме. "Дочь со мной ночевала в больнице, она меня кормила и так далее", — отметила Долина.

Певица подчеркнула, что появление на бранче "Золотого граммофона" — ее первый выход в свет после операции. С момента хирургического вмешательства прошел почти месяц, и сейчас артистка чувствует себя хорошо. Вдаваться в подробности лечения она не стала, оставив пережитое за пределами публичного пространства.

"Ну а зачем? Лишнее. Все коллеги — мои друзья. Я всегда им благодарна за поддержку, но сейчас мне показалось, что не нужно этого", — заключила исполнительница хита "Погода в доме".