Беспилотники атаковали три судна у побережья Турции

Беспилотники атаковали три судна у северного побережья Турции. Как сообщает Reuters со ссылкой на судоходное агентство Tribeca, James II под флагом Палау подвергся нападению примерно в 80 километрах к северу от района Туркели.

Еще два судна - танкеры Altura и Velora под флагом Сьерра-Леоне – были атакованы в соседнем районе во время переброски грузов между судами. Спасательные службы направили на место происшествия катера, все члены экипажей в хорошем состоянии. О возможных повреждениях судов не сообщаются.

В марте удар по нефтяному танкеру турецкой компании ALTURA в 15 милях от Босфора нанесли украинские беспилотные летательные аппараты. Судно перевозило из России 140 тысяч тонн сырой нефти. Экипаж из 27 турецких граждан не пострадал, однако танкер получил повреждения.