В Запорожской области расчеты гаубиц Д-30 ликвидировали сеть опорников ВСУ

Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в Черниговской и Полтавской областях. Военные цели на Украине уничтожают в ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам. Сокрушительное поражение врагу наносят наши бойцы в зоне спецоперации.

С воздуха противника громит армейская авиация. На кадрах сверхзвуковой Су-34. Экипаж выводит истребитель на взлетную полосу и поднимается в небо. Задача пилотов - ликвидировать пункт временной дислокации боевиков. Бомбы ложатся точно в заданный квадрат.

Не дают врагу передышки расчеты войск беспилотных систем. На Краматорско- Дружсковском направлении операторы дронов уничтожили блиндажи с огневыми точками противника. Мощные удары по позициям ВСУ наносит артиллерия. В Запорожской области расчеты гаубиц Д-30 ликвидировали сеть неприятельских опорников. Стреляли с закрытых позиций осколочно-фугасными снарядами. На Добропольском участке эффективно сработала реактивная артиллерия. "Градом" накрыли вражеский пункт управления БПЛА.

В расположении группировки "Центр" наградили военных автомобилистов, которые сегодня отмечают профессиональный праздник. Водители на передовой - надежная опора для бойцов. Под непрерывной угрозой вражеских беспилотников и артобстрелов они обеспечивают бесперебойную доставку боеприпасов и провизии на передний край. За высокий профессионализм и мужество им вручили отличительные знаки "Отважный", памятные грамоты и благодарности от командования.