Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на пятницу, 29 мая, 208 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Минобороны России в своем MAX-канале, дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

В Ярославской области обломки сбитых БПЛА попали в промышленные объекты по хранению топлива. Как сообщал глава региона Михаил Евраев, из-за налета дронов временно перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в направлении столицы. К утру движение восстановили.

Ранее депутат Государственной думы Андрей Колесник предупредил, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский, санкционируя подобные налеты беспилотников, "не понимает, что сейчас Россия не будет отвечать симметрично — мы ответим беспрецедентно, Украину ждет тяжелая история".

После атаки украинских дронов на колледж в Старобельске президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить предложения по ответу киевскому режиму. Как отметил российский лидер, в такой ситуации ограничиться одними заявлениями нельзя.