Россия имеет все основания предполагать, что дроны для убийства русских детей в следующий раз будут запущены из стран НАТО. Ответ Москвы будет жестким и беспощадным, государства альянса его вымаливают, заявил российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Как сказал Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ, у России в этом вопросе почти нет надежд на западные элиты. Они точно доведут дело до новой большой европейской войны, в очередной раз разрушат свои страны до основания. Тем не менее, надежда повлиять на общественное мнение и западных интеллектуалов у Москвы остается, добавил дипломат.

По слова Поянского, заигрывая с украинскими нацистами и потакая им, представители стран ЕС сеют семена конфликта в Европе. Европа стремится подорвать любые реалистичные мирные инициативы, накачивая киевский режим вооружениями. ЕС наращивает военное присутствие у границ России и подготавливая европейское общественное мнение к мысли о неизбежности войны, передает РИА Новости.