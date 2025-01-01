Невестка оправдалась, почему нет памятника на могиле Олега Стриженова: "Не нашли ничего достойного"

Народный артист СССР Олег Стриженов скончался в больнице после перенесённого ишемического инсульта 9 февраля 2025 года. Похоронили актера на Троекуровском кладбище столицы. Могила Олега Александровича находится на звездной аллее рядом с последним пристанищем Анастасии Заворотнюк.

С момента похорон Стриженова прошло больше года, но родные еще не поставили памятник. Сейчас посетители Троекуровского видят лишь скромный холмик на месте захоронения артиста. Семья установила на могиле Олега Александровича черно-белое фото, посадили фиолетовую петунию.

Почему Стриженову пока не поставили капитальный памятник, рассказала невестка актера Екатерина. По словам телеведущей, семья пытается создать уникальное надгробие.

"Мы сегодня думаем над тем, каким должен быть этот памятник, как концептуально он может выглядеть. Нам художники и скульпторы присылают варианты, мы смотрим, но пока не нашли ничего достойного", — сообщила Екатерина Стриженова газете Metro.

Телеведущая отметила, что проблема в том, что пока нет даже единого мнения, в каком возрасте должен быть запечатлен народный артист СССР.

"Для страны Олег Александрович — это красавец из фильмов "Овод" и "Сорок первый", а когда мы, родные с ним прощались, ему было 95 лет! Вот как объединить это в скульптуре, в каком возрасте он должен быть запечатлен? Картинки в голове пока нет…" — отметила Екатерина.