США и Иран договорились о продлении перемирия

Проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продление перемирия на 60 дней, согласовали американские и иранские переговорщики. Предстоит еще согласовать детали, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Подписание меморандума о взаимопонимании станет самым значительным дипломатическим прорывом с начала войны, утверждает издание. Отмечается, что это шаг к окончательному соглашению, которое удовлетворит ядерные требования Трампа.

Соглашение подразумевает начало переговоров по ядерной программе Ирана. При этом президент США Дональд Трамп еще не дал своего окончательного согласия, сообщили Axios два американских чиновника. Иран также не подтвердил свое согласие.