Путин: Россия понимает и возможности, и риски внедрения ИИ

Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума назвал ИИ стратегической технологией, обеспечивающей глобальные безопасность и прогресс, передает ТАСС.

Как отметил президент, Россия понимает и возможности, и риски внедрения искусственного интеллекта.

Академическая наука страны готова к решению задач внедрения ИИ, есть необходимые для этого кадры, добавил глава государства.

По словам Путина, ИИ требует огромного потребления энергии, и здесь у России тоже масса преимуществ.

Вместе с тем российский лидер указал на то, что целые профессии могут исчезнуть из-за внедрения компьютерного разума. Но замена низкоквалифицированных кадров на ИИ необратима и неизбежна.