России в конфликте на Украине фактически противостоят 56 стран. Число неприятелей подсчитал председатель российского Совета безопасности Сергей Шойгу.

Шойгу не стал выделять отдельно Германию, отметив, что суммарно число воюющих с Россией государств – более полусотни. Председатель Совбеза пояснил: сегодня невозможно представить дальнобойный беспилотник без систем управления. Необходима закладка полетного задания, коррекция по ходу движения и множество других этапов, все это обеспечивают западные партнеры Киева, передает ТАСС.

В Госдуме ранее также заявили, что Запад уже вступил в прямую конфронтацию с Россией. Заводы по сборке и изготовлению беспилотных летательных аппаратов для ВСУ находятся на территории стран Евросоюза.