Анна Семенович с серьезной травмой попала в больницу: "Все в крови, кусок отвалился"

Анна Семенович получила серьезную травму на работе. Артистка должна была представить новую песню, но после премьеры оказалась в больнице.

По словам Анны, она приехала на радио, чтобы вместе с Алексеем Петрухиным представить слушателям песню "Раздели со мною лето". Эфир прошел прекрасно, но как только выключились микрофоны, случилось ЧП. Сотрудник радиостанции не придержал массивную дверь, и та ударила по пальцу левой руки Семенович.

Со страшной болью певицу отвезли к медикам. О произошедшем рассказала сама Анна."Перебила палец до кости дверью. Всё в крови", — пожаловалась экс-солистка "Блестящих".

В травмпункте певице наложили швы и сделали укол от столбняка. Семенович остается лишь надеяться, чтобы рана зажила без последствий.

"Шесть швов. Слава Богу, нет перелома. Я очень верю в то, что кусок пальца, который отвалился, приживется. А если нет, то нужна будет операция", — поделилась Анна.

Напомним, в последнее время Семенович и без травм хватает стресса. Артистка состоит в отношениях с Денисом Шреером. На момент знакомства с певицей бизнесмен был женат. Бракоразводный процесс длился несколько лет, все это время хейтеры называли Анну разлучницей и были уверены, что Денис от нее уйдет.

Недавно Семенович заявила, что ее избранник наконец-то свободен. Теперь она может планировать свадьбу.