Путин в Казахстане: переговоры с Токаевым, двусторонние соглашения, форум ЕАЭС

Пролет истребителей и пасмурное небо над Астаной окрасилось в яркие цвета российского триколора. Пока президенты России и Казахстана смотрели авиашоу, успели обмолвиться парой фраз.

Пышная встреча – не случайность. Госвизит, хоть и не первый за время этого президентского срока Владимира Путина. Настояла принимающая сторона. И это ли не показатель уровня отношений между странами. Под сводами Дворца независимости звучит российский гимн.

Президенты приветствуют делегации. В российской 30 человек – министры, глава Центробанка и представители крупного бизнеса. В планах у Москвы и Астаны и дальше развивать экономические и торговые связи. Наша страна – один из крупнейших инвесторов Казахстана. 70 крупных проектов в разных сферах от машиностроения до сельского хозяйства и фармацевтики, производства минеральных удобрений и добычи редкоземельных металлов. Страны совместно используют космодром Байконур, общими усилиями была создана новая пусковая площадка "Байтерек", с которой месяц назад в космос отправилась новая перспективная ракета-носитель "Союз-5".

Хорошими темпами, по мнению Путина, продвигается и сотрудничество в сфере цифровизации и инновационных технологий: "В экономике наши отношения развиваются весьма успешно. Мы следим за тем, что происходит в этой сфере в нашем братском Казахстане, и вас поздравляем с этими достижениями, они очевидными являются. Россия продолжает удерживать четвертое место по паритету покупательной способности. Несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей. У них самих не все в порядке".

Некоторые западные эксперты в этот момент написали – "изоляция никогда не выглядела такой дружелюбной". Но президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил: "В том, что сотрудничество Казахстана и России вышло на такой беспрецедентно высокий и качественный уровень - это, конечно же, заслуга президента Владимира Владимировича Путина. Будучи выдающимся государственным деятелем, политиком мирового масштаба, вы последовательно проводите политику, направленную на укрепление статуса России как великой державы. Без прямого участия России ни одна крупная и значимая международная проблема не может и не сможет найти должного решения".

Это заявление Токаева точно не обрадовало Запад. Позиции России и Казахстана по большинству международных вопросов очень близки или практически совпадают, говорит Путин. Москва и Астана координируют подходы в ООН и в других многосторонних форматах: в Содружестве Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества. А в толстых папках - документы о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. И ведь многое еще впереди.

"В прошлом году товарооборот двух стран составил почти 29 миллиардов долларов. Мы, конечно, движемся уверенно к отметке в 30 миллиардов. Нет сомнений никаких, что в самое ближайшее время он будет преодолен, этот барьер", - сказал Путин.

Тем более, что практически все расчеты между двумя странами осуществляются в национальных валютах. То есть взаимные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках.

Стратегический вопрос - это, конечно, энергетика. Через Россию идет основной объем транзита казахстанской нефти на внешние рынки. А через Казахстан осуществляют поставки российских углеводородов в Китай. И конечно, не останавливается работа и над проектами в атомной энергетике.

"Флагманский проект в области мирного атома - это строительство при участии Росатома первой в республике атомной электростанции по самым современным российским технологиям. Речь идет не просто о создании атомной электростанции, а о строительстве. Речь идет о создании целой отрасли, включающей образование, подготовку кадров и так далее", - указал Путин.

Вопрос с кадрами решит и строительство образовательной школы "Сириус" и Центра по работе с талантами детей и молодежи в Алма-Ате. В январе заложили первый камень фундамента. В планах возведение еще целого ряда учреждений уже в Астане. Все это может стать визитной карточкой сотрудничества России и Казахстана в гуманитарной сфере, отмечает Токаев.

Российский президент ценит то, как Казахстан сохраняет русскую культуру и язык: "Важно, что в Казахстане широко используется русский язык. И его применение в различны сферах жизни поддерживается руководством республики. В новой конституции, принятой на референдуме 15 марта по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, подтвержден статус русского языка как официального. Именно Касым-Жомарт Кемелевич выдвинул инициативу создания международной организации по русскому языку".

В Казахстане проживает так же много русских, как и в России казахов. Владимир Путин поздравил всех жителей республики со священным праздником Курбан-байрам, там его называют Курбан-айт. Государственный визит выпал на дни его празднования. Его изюминкой Токаев назвал прибытие накануне четырех амурских тигров из России. Их передали в резерват "Иле-Балхаш". Позже животных выпустят в дикую природу для увеличения популяции.

Если на смену человеку придет компьютерный разум, могут исчезнуть целые профессии. Об этом говорили уже на 5-м Евразийском экономическом форуме в Астане. Владимир Путин говорит, что к грядущим переменам нужно быть готовыми. А еще лучше использовать их как драйвер экономического роста. В России приняты и действуют нацпрограммы, направленные на внедрение искусственного интеллекта в самых разных сферах общества. Причем наши решения в этой сфере внедрили уже более 30 стран.

На российском стенде выставки, посвященной проектам стран ЕАЭС по цифровым технологиям, гостям форума показали, где уже применяют искусственный разум. Беспилотная доставка, такси и даже грузовики курсируют по главным автомагистралям страны. Искусственный интеллект выявляет мошенников и создает программы для работы в самых разных областях: от промышленности до образования и здравоохранения.

"В Москве, например, внедряются активно эти инструменты в области здравоохранения. Скорая помощь приезжает, пациент оказывается в скорой - и пока едет, на него формируется все досье со всех сторон. Где он и по какому поводу лечился, какие инструменты для его лечения применялись, какие действовали эффективно, какие - нет. В больницу человек приезжает, о нем уже все известно - и решение практически подготовлено к дальнейшим действиям соответствующих специалистов. Это в корне меняет само здравоохранение", - рассказал Путин.

По инициативе России создан международный альянс в области искусственного интеллекта. Учреждена международная конференция по вычислительной оптимизации. Путин предложил в следующем году провести в нашей стране встречу на высоком уровне по этому вопросу, чтобы обсудить взаимодействие развития суверенных моделей ИИ.

И в этом направлении, и во многих других, в том числе социальных, Россия и Казахстан поддерживают друг друга. После подписания целого ряда соглашений стороны выпустили совместный документ, в котором назвали дружбу и добрососедство надежным фундаментом отношений двух стран, который строится на семи столпах: истории, стремлении к созиданию, совместном будущем, сотрудничестве, равноправии, стратегическом партнерстве.

И как символ крепких связей Путин и Токаев на Аллее вечной дружбы в Астане посадили дуб. Издревле его считали деревом силы и стойкости.